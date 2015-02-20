Папа Франциск принял в Ватикане католических епископов из Украины

20 февраля Папа Франциск принял в Ватикане епископов византийского и латинского обрядов из Украины. Встреча состоялась в рамках визита в Ватикан "ad limina Apostolorum", что в переводе с латинского языка означает «К Апостольским порогам. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Епископы имели возможность лично встретиться со Святейшим Отцом, затем владыки греко-католической и римско-католической церквей имели отдельную общую беседу с Папой, а третьим этапом была их совместная встреча с Вселенским Архиереем, во время которой, после общей молитвы и благословения, каждый из иерархов получили от Папы Франциска текст его речи на итальянском языке. В завершение украинские епископы спели Святейшему Отцу "Многая лета!".

Владыки греко-католической Церкви вручили Святейшему Отцу альбом о Марийском паломническом центре Зарваница и декоративную деревянную тарелку. От римско-католической Церкви Украины Папе подарена икона Иисуса Милосердного, которую выполнили львовские иконописцы Лев и Андрей Демьянчуки.