Папа Франциск встретился с паломниками из Украины

18 февраля в ходе общей аудиенции Папа Римский Франциск встретился с украинскими паломниками на площади Святого Петра, сообщает Catholic media-сеnter.

Понтифик поздравил присутствующих на мероприятии украинских епископов УГКЦ и РКЦ, которые прибыли в Ватикан с визитом «ad limina», а также паломников из Украины, традиционным христианским приветствием «Слава Иисусу Христу!» и пожелал Украине мира.

«Искренне приветствую епископов из Украины: «Слава Иисусу Христу!». Приветствие направляю также к паломникам, которые их сопровождают. Братья и сестры, знаю, что среди многих пожеланий, об осуществлении которых вы будете молиться на днях, есть просьба о мире в Украине. В своем сердце я имею то же стремление и присоединяюсь к вашей молитве, чтобы как можно быстрее наступил длительный мир на вашей Родине. Пусть Бог вас благословит!», - пожелал Папа Франциск.