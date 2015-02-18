Сегодня у римо-католиков первый день Великого поста - Пепельная среда

Великий пост — время подготовки к празднованию Пасхи. Еще в древности существовал обычай публично каяться в совершенных грехах, посыпая голову пеплом. С X века обряд посыпания стали применять ко всем присутствовавшим на службе в первый день поста — в знак того, что каждый человек грешен. Этот день называется Пепельной средой.

После чтения Евангелия и проповеди священник по особому чину освящает пепел, который получают после сжигания пальмовых ветвей, оставшихся с прошлогоднего праздника Входа Господня в Иерусалим. Небольшим его количеством посыпаются головы верующих (или наносится крест на лоб). Это символическое действо призвано напоминать не только о том, что пребывание человека на земле временно и рано или поздно он превратится в прах, но и о том, что, раскаявшись, можно надеяться на прощение грехов и будущее воскрешение.

Во время поста, который продлится до наступления католической Пасхи — 5 апреля, верующим положено отказываться от всякого рода увеселительных мероприятий (исключение делается для дней рождения и именин). Необходимо чаще бывать на богослужениях, читать Святое Писание, не забывать о молитве, покаянии и христианском милосердии. Людям в возрасте с 14 до 60 лет следует воздерживаться от употребления мяса. А особо строгий пост (есть один раз досыта и два раза легко) соблюдается в Пепельную среду, Великую Пятницу Муки Господней и Великую Субботу.

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