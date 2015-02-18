Папа Франциск посвятил мессу коптам, убитым в Ливии

Папа Римский Франциск посвятил мессу «братьям-коптам, убитым лишь за то, что они были христианами». Это богослужение понтифик совершил утром 17 февраля в часовне ватиканского Дома св. Марты, где он живет. Об этом сообщает «Благовест-Инфо».

Днем раньше Папа позвонил коптскому Патриарху Феодору II, чтобы выразить ему глубокое сочувствие в связи с произошедшей трагедией.

«Будем молиться о том, чтобы Господь принял их как мучеников, - сказал в своем слове понтифик. – Будем молиться об их семье, о моем брате [Патриархе] Феодоре, который сейчас тяжело страдает».

Ранее, 15 февраля боевики «Исламского государства» распространили в сети ролик, на котором запечатлено убийство 21 египетского копта, которые приехали в Ливию на заработки.