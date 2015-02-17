В папских базиликах Рима начались богослужения украинских епископов

«Боже Великий, Единый, нам Украину храни», - это молитвенное пение наполнило во вторник, 17 Февраля, утром, крипту под ватиканской базиликой Святого Петра.

По случаю начала визита ad Limina Apostolorum, римо-католические епископы из Украины отслужили на могиле святого апостола Петра Святую Мессу, во время которой в евхаристической молитве с архипастырями объединилась группа паломников из Украины, миряне и духовенство, проживающее в Вечном Городе. В совместной молитве приняла участие Посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Обращаясь в начале Святой Мессы к присутствующим, архиепископ Мечислав Мокшицкий, Львовский митрополит латинского обряда, указал на особенность этой молитвы, которая происходит «у гроба святого Петра - фундамента нашей веры и единства» и призвал всех особым образом молиться за мир.

После Святой Мессы иерархи посетили Конгрегаций, Папские советы и другие ватиканские ведомства. Первым богослужением в папских базиликах греко-католических епископов из Украины станет Божественная Литургия в Латеранской базилике Святого Иоанна. Завтра иерархи вместе с паломниками из Украины примут участие в общей аудиенции со Святейшим Отцом.