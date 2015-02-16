Папа Франциск выразил сожаление в связи с убийством 21 египтянина

Папа Франциск выразил свое сожаление в связи с убийством 21 египтянина, совершенным боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает РИА Новости.

"Они были убиты только из-за того, что являются христианами", — сказал понтифик, выступая в понедельник на аудиенции в Ватикане с представителями шотландской церкви.

Франциск отметил, что пролитая кровь братьев-христиан является "свидетельством веры".

В конце прошлого года боевики в ливийском городе Сирт взяли в плен группу египетских рабочих — коптских христиан. Впоследствии их казнила группировка "Исламское государство" — видео в подтверждение этого боевики разместили в воскресенье вечером.

Президент Египта выразил соболезнования родственникам погибших в Ливии соотечественников и объявил о введении с понедельника на всей территории страны семидневного траура.