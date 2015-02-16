Римский Апостольский Престол продлил пребывание Нерукотворного образа Иисуса Христа во Львове

До 19 февраля продлено пребывание в Архикафедральном соборе Святого Юра во Львове Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Об этом сообщает сайт львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви.

«По поклонной просьбе отдельных категорий лиц (семьи погибших в АТО, раненые, военные, несовершеннолетние, дети с особыми потребностями, лица с ограниченными возможностями), а также институтов, обратившихся к церкви с просьбой о возможности помолиться перед Нерукотворным образом Господа нашего Иисуса Христа, Римский апостольский престол в виде исключения и знак особого внимания к Украине продлил пребывание реликвии до вечера четверга, 19 февраля», - говорится в сообщении.

Доступ к святыне будет ограничен. В соборе Святого Юра богослужения будут происходить в соответствии с установленным порядком, а сам храм будет открыт до 23.00.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, ежесуточно к святыне приходят от 15 до 20 тысяч паломников со всех областей Украины, а также паломники из Польши и других государств. Люди простаивают в длинных очередях, чтобы попасть в храм, с 15.00 до 22.00. На улицах, прилегающих к собору, временно изменено движение транспорта.

Справка УНИАН. 30 января из личной захристии Папы Римского во Львов привезли оригинал Нерукотворного образа Иисуса Христа, который является особенной реликвией для христиан. В церкви он известен также как Спас Нерукотворный, Святой дик, Изображение из Эдессы или Мандилион, что в переводе означает абрис.

Сегодня Нерукотворный образ Господний хранится в папской захристии Сикстинской капеллы. Ежегодно он выставляется для почитания в 5-е воскресенья Великого поста в базилике Святого апостола Петра, на балконе над статуей Святой Вероники, держащей в руках платок, на котором отображен лик Христа.

Условия выставления оригинала Нерукотворного образа требуют усиленной охраны. В храме верующим строго запрещается фотографировать реликвию, снимать на видеокамеры или любым другим способом фиксировать Нерукотворный образ. Образ находится под круглосуточной вооруженной охраной.