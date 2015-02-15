Начинается паломничество епископов УГКЦ к гробам Верховных апостолов

С 16 по 21 февраля епископы Украинской Греко-Католической Церкви во главе с Патриархом, будут находиться в Риме с целью паломничества к гробам Верховных апостолов. Визит иерархии в Вечный город предусматривает отдельную аудиенцию у Папы, а также посещение различных ватиканских министерств-дикастерий. Об этом сообщаетофициальный сайт УГКЦ.

Кроме этого, украинские епископы будут молиться в главных папских соборах Рима: 17 февраля - Архиерейская Божественная Литургия в Латеранском соборе; 18 февраля - Архиерейская Божественная Литургия в соборе Святого Павла; 19 февраля - Архиерейская Божественная Литургия в соборе Санта Мария Маджоре; 20 февраля - Архиерейская Божественная Литургия на гробе святого Петра.

«Визит епископов - это прежде всего паломничество к гробам апостолов, откуда преемники апостолов черпают живую воду из этих источников христианства, а также это проявление церковного общения с Апостольским Престолом», - рассказал владыка Дионисий, Апостольский делегат для украинских греко-католиков в Италии и Испании и ответственный от Синода за организацию визита.

Такие паломничества в Апостольскую Столицу, которые в Католической Церкви принято называть visita ad Limina, епископы осуществляют каждые 5 лет для встречи со Святейшим Отцом как символ единства с преемником святого апостола Петра.