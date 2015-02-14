Епископ УГКЦ освятил восстановленную часовню иконы Львовской Богородицы

В пятницу 13 февраля Епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ владыка Венедикт Алексейчук посвятил восстановленную часовню иконы Львовской Богородицы, которая находится во Дворце Потоцких в Львове, который является частью Львовской национальной галереи искусств, сообщает сайт Радио Ватикана.

Специалисты говорят, что это одна из старейших сохранившихся икон Богоматери с Младенцем, которая была написана в Львове в XV веке. Вскоре, во время пожаров в городе, икону передали на хранение в каменный латинский храм, далее она попала в Армянскую кафедру.

С начала Второй мировой войны икону Львовской Богородицы прятали местные католики. Только в 1984 году прихожанин костела св. Антония инженер Анджей Отко принес эту реликвию в Львовскую картинную галерею, где икону отреставрировали.

Впоследствии по инициативе покойного директора этой музейной учреждения Бориса Возницкого, во Дворце Потоцких восстановили часовню, где поместили икону Львовской Богородицы, и там служились молебны.

Из-за технических неполадок помещения часовни были повреждены. Отремонтировать часовню иконы Львовской Богородицы помогла Курия Львовской архиепархии УГКЦ.

Архиепископ-митрополит Львовский Игорь Возняк отметил церковной грамотой деятельность директора Львовской национальной галереи искусств госпожа Ларисы Разинковой-Возницкой.