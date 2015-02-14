Папа Римский назначил 20 новых кардиналов

На торжественной церемонии в Ватикане папа Франциск посвятил в сан 20 кардиналов, многие из которых - выходцы из развивающихся стран. Так, среди новых прелатов - первые в истории кардиналы из Мьянмы (Бирмы), Тонги и Эфиопии.

Как сообщает Русская служба BBC, первые число неевропейских кардиналов, которые избирают и папу, превзошло количество выходцев из Европы.

Франциск снова продемонстрировал свое стремление изменить баланс сил в католической церкви и сделать ее более репрезентативной.

Среди новых кардиналов - представитель тихоокеанского острова, которому угрожает затопление в связи с глобальным потеплением, епископ с Лампедузы - итальянского острова в Средиземноморье, куда попадают нелегальные мигранты, пережившие свое плавание на утлых лодках.

Кроме того, в высокий сан возведен архиепископ из Панамы, активно защищающий коренные народы.