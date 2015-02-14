Бенедикт XVI сохраняет хорошее здоровье и не жалеет о решении об отставке

Спустя два года после того, как Папа Римский Бенедикт XVI объявил о своей отставке, понтифик-эмерит сохраняет здравый рассудок и при этом не сожалеет о принятом им решении, заявил личный секретарь бывшего главы Католической Церкви архиепископ Георг Генсвайн в интервью итальянской ежедневной газете «Corriere della Sera».

Прелат отмечает, что отставной понтифик «избрал монашескую жизнь», публично появляясь на каких-либо мероприятиях только тогда, когда его приглашает Папа Франциск.

Кроме избранного им режима сугубой молитвы, чтения и обмена корреспонденцией, Бенедикт XVI по-прежнему любит играть на фортепьяно, причем делает это теперь более часто, чем прежде, утверждает архиепископ Генсвайн. По его словам чаще всего Папа-эмерит играет своего любимого Моцарта, но также исполняет произведения других композиторов, которые приходят ему на ум в данный момент. «Он играет по памяти», — отмечает прелат.

Архиепископ Генсвайн отклонил слухи о том, что на Бенедикта XVI якобы оказали давление, чтобы заставить его уйти в отставку. Эти слухи, сказал иерарх, основаны исключительно на догадках, но не имеют под собой фактов.

В действительности, говорит Генсвайн, бывший Папа Римский «безмятежен», пребывая на покое. Он уверен, что сделал правильный выбор, убедившись, что Католической Церкви нужен более сильный лидер, отмечает архиепископ.

Бенедикт XVI, которому в настоящее время исполнилось 87 лет, пребывает в довольно хорошем состоянии здоровья, сказал его помощник. Бывший понтифик, правда, иногда испытывает затруднения при ходьбе из-за проблем с ногами, но при этом не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем, утверждает Генсвайн.

Седмица.Ru