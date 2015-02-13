Папа Римский Франциск рассказал о целях реформы Римской курии

12 февраля Папа Римский Франциск открыл двухдневную консисторию Коллегии кардиналов, рассказав прелатам о целях проводимой им реформы Римской курии, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

«Целью, которая в итоге будет достигнута, всегда является задача достижения наибольшей гармонии в работе различных дикастерий и служб, чтобы достигнуть более эффективного сотрудничества и той абсолютной прозрачности, которые создают подлинную соборность и коллегиальность», — сказал глава Католической Церкви.

«Реформа — не самоцель, а средство, позволяющее осуществлять более сильное христианское свидетельство; продвигать более эффективную евангелизацию; созидать более плодотворный экуменический дух; поощрять более конструктивный диалог со всеми», — подчеркнул понтифик.

Куриальная реформа «усовершенствует идентичность самой Римской курии, которая должна помогать преемнику Петра в осуществлении его высшего пастырского служения на благо универсальной Церкви и поместных церквей», сказал Папа Римский.

По словам Франциска, реформа «требует времени, определенности и, прежде всего, общего сотрудничества». «Но чтобы достигнуть этого, мы должны сначала поручить себя Святому Духу, истинному путеводителю Церкви, прося в дар подлинной проницательности в молитве», — отметил Папа Римский.

Седмица.Ru