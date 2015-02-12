Папа обращался ко всем вовлечённым в конфликт сторонам в отношении Украины - Ломбарди

Папа Франциск всегда обращался «ко всем сторонам, вовлечённым в конфликт в Украине», подчеркнул директор Ватиканского Зала Печати о. Федерико Ломбарди, встречаясь 10 февраля на брифинге с журналистами.

Ломбарди отметил, что Святейший Престол внимательно следит за драматическими событиями в восточных регионах Украины: «Перед лицом эскалации конфликта, являющегося причиной множества невинных жертв, Святейший Отец неоднократно обращался с призывом к миру». В них Папа Франциск призывал «верующих молиться о погибших и раненых в результате насилия» и подчёркивал «срочную необходимость возобновления переговоров как единственно возможного пути выхода из логики возрастания обвинений и реакций».

Ломбарди отметил, что Папа всегда обращался ко всем вовлечённым сторонам, полагаясь на искренние усилия каждой из них в осуществлении взаимных договоренностей, ссылаясь на принципы международного права. Как неоднократно заявлял святой Папа Иоанн Павел II, «человечество должно найти в себе мужество заменить закон силы силой закона».

Директор Ватиканского Зала Печати отметил, что с 16 по 21 февраля в Риме состоится визит «ad limina apostolorum» украинского епископата, которого Папа Франциск ожидает с большой радостью:

«Визит станет ещё одной возможностью встречи с этими братьями-епископами, чтобы непосредственно узнать о ситуации в этой возлюбленной стране, чтобы утешить Церковь и всех страдающих, а также сообща подумать о путях примирения и мира».

Отвечая на вопросы журналистов, Ломбарди отметил, что Святейший Престол «всегда искал решений с помощью переговоров: это - универсальный принцип во всех конфликтных ситуациях». Когда стороны пытаются сесть за стол переговоров, Святейший Престол прилагает усилия, чтобы они состоялись, при этом всегда помня о своей роли - власти не политической, но моральной и религиозной. Именно с таких позиций Святейший Престол призывает к большей открытости фундаментальным ценностям мира и уважению человеческой жизни.

21 февраля в Ватикане Папа встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, напомнил о. Ломбарди. В разговоре, безусловно, пойдёт речь и об Украине, так как, встречаясь с влиятельными политическими деятелями, Святейший Отец говорит о злободневных проблемах, делясь своей обеспокоенностью. Однако Папа не вмешивается в конкретные политические решения и занимаемые позиции, так как это не входит в его компетенцию, подчеркнул о. Ломбарди.

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