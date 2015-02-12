Во Львове ежедневно к Нерукотворному образу Иисуса Христа приходит более 10 тысяч паломников

В центре Львова из-за значительного количества паломников, которые выстраиваются в большие очереди для почитания Нерукотворного образа Иисуса Христа в Соборе св. Юра с 11 февраля изменено движение общественного и частного транспорта на нескольких улицах.

Об этом сообщили УНИАН в управлении транспорта и связи Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в связи с многочисленными очередями верующих к Нерукотворному образу Иисуса Христа 11 февраля с 17.00 и до 15 февраля возле Собора св. Юра изменена организация дорожного движения: перекрыто движение транспорта по улице Листопадового Чина; заезд на площадь св. Юра с улицы Митрополита Андрея закрыт; заезд к гостинице «Днестр» с улицы Матейко закрыт.

Внесены изменения в движение общественного транспорта. Троллейбусы №7, №12, курсируют до площади Кропивницкого и в обратном направлении, а троллейбусы №2, №9, №10 и №20 –до улицы Ангеловича и в обратном направлении. Городские автобусные маршруты обходят закрытый участок по улицам Городоцкой и Бандеры.

Как сообщается на сайте „Духовна велич Львова”, с 11 февраля в Собор св. Юра паломники могут попасть и ночью, тогда как до этого храм для почитания Нерукотворного образа Иисуса Христа был открыт с 7.00 до 23.00.

Ежедневно к святыне приходит более 10 тысяч паломников.