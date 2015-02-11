В Индии более 100 католических епископов приняли участие в марше против дискриминации христиан

В Индии более 100 католических епископов после заседания 27-й пленарной ассамблеи Конференции католических епископов Индии приняли участие в демонстрации протеста против вандализма в церквях, дискриминации и преследований христиан, пишет UCAN India.

Вместе с епископами по улицам Бангалора с песнопениями «Радуйся, Мария!» и транспарантами прошли католические священники и монахи.

«В последние месяцы вряд ли можно назвать день без сообщений о нападениях на христиан, церкви и христианские учреждения по всей стране». «Даже в столице страны сжигают церкви. Сообщения о реконверсиях «Ghar Waspsi» и угрозах провести массовые «возвращения» христиан в индуизм вызывают тревогу у христиан в дальних уголках страны», — отмечают архиепископы в заявлении, опубликованном после ассамблеи в Бангалоре.

Епископы огорчены известиями о запрете христианской практики на уровне местных администраций. Они выразили обеспокоенность в связи с задержаниями полицией 5 февраля мирных демонстрантов, включая женщин, детей, монахинь и священников у ворот собора Святого Сердца в Нью-Дели, что, по их мнению, ставит под вопрос распространение конституционных гарантий на христианскую общину.

Седмица.Ru