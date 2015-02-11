Ватиканский пресс-центр обнародовал заявление относительно кризиса в Украине

10 февраля директор Ватиканского пресс-центра о. Федерико Ломбарди обнародовал заявление относительно Святого Престола и кризиса в Украине, сообщает сайт Радио Ватикана.

Перед лицом различных интерпретаций, которые были даны словам Папы, особенно сказанным в среду 4 февраля с.г., считаю полезным уточнить, что он всегда имел целью обращаться ко всем заинтересованным сторонам, в надежде на искренние усилия каждой из них, чтобы применить понимание, достигнутые в результате взаимного согласия и, ссылаясь на принцип международного права, о которых Святая Столица упоминала несколько раз с тех пор как начался кризис. Как часто повторял святой Иоанн Павел II, человечество должно найти в себе мужество заменить закон силы законом права.

"Святой Престол внимательно следит за кризисными ситуациями в различных частях мира, среди которых и та, которая касается восточных регионов Украины. Перед лицом эскалации конфликта, который уже принес многочисленные невинные жертвы, Святейший Отец Франциск в различных ситуациях возобновлял призыв в пользу мира. Этим Папа, призывая верных молиться за погибших и раненых в результате насилия, подчеркивал насущную необходимость возобновления переговоров, как единственно возможного пути, чтобы выйти из логики растущего усиления обвинений и реакций.

Святейший Отец с радостью ожидает визита украинского епископата, который состоится 16-21 февраля. Это будет еще одним случаем, чтобы встретиться с братьями-епископами той дорогой страны, чтобы утешить Церковь и всех, кто страдает, и чтобы совместно оценить пути примирения и мира".