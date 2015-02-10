В Риме открылась фотовыставка, посвященная митрополиту Андрею Шептицкому

Фотовыставка "Благословляю и молюсь" была открыта в воскресенье, 8 февраля в храме свв. Сергия и Вакха в Риме. Об этом сообщает Католический обозреватель.

Эта экспозиция посвящена личности Митрополита Андрея Шептицкого, Главы Украинской Греко-Католической Церкви в 1901-1944 гг. Она состоит из многочисленных фотографий, которые представляют жизненный путь и активную духовную и социальную деятельность Митрополита.

Как отметил настоятель русского прихода св. Сергия и Вакха в Риме, протоиерей Иван Кулик, эта выставка является частью торжественных мероприятий, приуроченных празднованию Года Митрополита Андрея Шептицкого, который начался в УГКЦ 1 ноября 2014г., в 70-ю годовщину ухода к вечности слуги Божьего Митрополита Андрея. «Наша приходская община», - подчеркнул настоятель, - «принимает активное участие во всех мероприятиях, посвященных личности Митрополита Андрея, которые организуются при приходе. В ноябре и декабре прошлого года проходили показы документальных и художественных фильмов о слуге Божьем Владыку Андрея, а теперь мы открываем эту фотовыставку, чтобы каждый из прихожан или посетителей нашего храма мог лучше познать фигура этого великого Архиерея».

Все желающие будут иметь возможность осматривать экспозицию на протяжении всего периода Великого Поста.