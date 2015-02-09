Папа Франциск: Женщинам необходимо предоставить больше места в церковной жизни

Папа Франциск, обращаясь к участникам пленарной сессии Папского совета по культуре, проходящей в Ватикане на тему «Женские культуры: равенство и разница» заявил, что женщинам необходимо предоставить больше места в церковной жизни, сообщает «Благовест-Инфо».

Понтифик подчеркнул, что нужно преодолеть стереотипы, согласно которым мужчина и женщина противостоят друг другу, и принять модель, основанную на взаимности в равноправии и в различиях.

Женщинам пора «почувствовать себя не гостьями, а полноправными участницами в различных сферах общественной и церковной жизни».

«Я убежден в безотлагательности того, чтобы женщинам было отведено больше места в жизни Церкви. Поэтому желательно более широкое и значимое присутствие женщин в общинах, так чтобы мы могли увидеть множество женщин, вовлеченных в пастырскую ответственность, в сопровождение людей, семей и групп, равно как и в богословские исследования», - сказал понтифик.

В то же время, напомнил Папа, нельзя забывать о «незаменимой роли женщины в семье»: благодаря своим способностям женщина является в семье «излучением спокойствия и гармонии», сказал Папа. Необходимо продвигать участие женщин в общественной жизни, в мире труда и там, где принимаются наиболее важные решения, - сохраняя при этом их специфическую роль в семье.

«Нельзя оставлять женщин без поддержки в несении этого бремени и в принятии решений. Все институты, включая церковную общину, призваны обеспечить женщинам свободу выбора, давая им возможность принять на себя социальные и церковные обязательства в гармонии с семейной жизнью», - убежден Папа Франциск.