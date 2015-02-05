Во Львове раненные бойцы молились за мир перед Нерукотворным образом Иисуса Христа

В Архикафедральный собор Святого Юра во Львове, где с 30 января находится одна древнейших христианских святынь – Нерукотворный образ Иисуса Христа, 4 февраля пришли украинские военные, которые получили ранения и на данное время проходят лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Как передает корреспондент УНИАН, ежедневно у входа в собор Святого Юра собирается многотысячная очередь верующих, которые по 5-6 часов ожидают возможности подойти к уникальной святыне. Однако раненным бойцам люди уступили очередь и они вместе со священнослужителями возле Нерукотворного образа Иисуса Христа молились за мир в Украине, за бойцов на фронте, раненых, семьи погибших. Молитву возглавил о. Сергей Ковальчук - канцлер Львовской архиепархии УГКЦ.

После молитвы все бойцы приложились к образу Господнему.

Как сообщал УНИАН, святыня будет находиться во Львове до 15 февраля.

«Начиная с 1870 года, это во второй случай, когда эту реликвию дают для Богопочитания в храме. Это сделано исключительно для Украины в это трудное время. Эта реликвия важна тем, что это не рисунок. Ее название – ”Мандилион из Эдесы”. Реликвия попала в Рим из Эдесы. В 1870 году Блаженный Папа Пий ІХ приказал перевезти ее в Ватикан, поскольку на тот момент итальянский полководец Гарибальди уже нападал на Рим. ”Мандилион из Эдесы” – это самое древнее изображение лика Иисуса Христа. Эдесский король в VII ст. приказал закрыть и замуровать реликвию, чтобы ее не утратить. Впоследствии во время реставраций эту реликвию нашли», - рассказал ответственный за частную Папскую захристию в Ватикане Павел Бенедик.

Он также отметил, что Ватикан впервые позволил прикладываться (целовать) к Образу, это исключение сделано для Украины.

Справка УНИАН. Спас Нерукотворный – это самая древняя христианская реликвия, которая сохраняется в Ватикане (V ст.).

Святыня сохраняется в личной захристии Папы Римского. Это кусок материи с изображением Христа, наклеенный на кедровую доску. Образ последних 100 лет не выезжал из Ватикана.

Как рассказывает библейское предание, царь Эдессы Алгар, страдавший от тяжелой болезни, просил, чтобы Иисус пришел к нему, но Иисус по определенным обстоятельствам не смог этого сделать. Тогда слуга царя принес Иисусу платок, он притронулся им к своему лицу, и на материи остался отпечаток лика Христа.

В храме строго запрещается фотографировать, снимать на камеру или любым другим способом фиксировать Нерукотворный Образ.

Возле достопримечательности организована круглосуточная вооруженная охрана.

Появление святыни во Львове представители УГКЦ трактуют как символический акт поддержки Святым престолом нашего государства в сложное для него время и важным знаком надежды.

Нерукотворный образ Господний сохраняется в Папской захристии Сикстинской капеллы. Ежегодно он выставляется для почитания после Вечерней в 5-е воскресенье Великого поста в базилике Святого апостола Петра на балконе над монументальной статуей святой Вероники, держащей в руках платок, на котором отпечатан лик Христа.