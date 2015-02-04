Папа Римский: Единственным правильным словом для Украины есть слово "мир"

Папа Римский Франциск призвал молиться за мир в Украине и за возобновление диалога. Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Моя мысль снова льется к любимому украинскому народу, - сказал Папа Франциск в конце общей аудиенции в среду, 4 февраля. - К сожалению, ситуация ухудшается и усиливается противостояние между сторонами.

Помолимся, прежде всего, за жертвы, среди которых очень много гражданских, за их семьи, и просим в Господа Бога, чтобы как можно быстрее прекратилось это ужасное братоубийственное насилие.

Опять обращаюсь с настоятельным призывом прилагать все усилия, также и на международном уровне, для возобновления диалога - единственно возможного пути для возвращения мира и согласия на эту многострадальную землю ».

«Братья и сестры, - добавил Папа, - когда я слышу слова "победа" и "поражение", чувствую в сердце глубокую боль и печаль. Это не правильные слова. Единственным правильным словом является слово "мир". Это единственно правильное слово! Я думаю о вас, братья и сестры украинцы ...

Задумайтесь: это война между христианами. Вы все получили то же самое Крещение! Вы боретесь с христианами. Поэтому, задумайтесь над этим и молитесь, потому что наша молитва есть протестом перед Богом в период войны».