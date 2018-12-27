Папа Римский напомнил католикам, чему учит пример святого мученика Стефана

В праздник святого Стефана, диакона и первого мученика Папа Римский возглавил чтение молитвы «Ангел Господень» с многочисленными верующими и паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане.

Как сообщает Радио Ватикана, святой Стефан первым последовал по стопам Божественного Учителя своей мученической смертью.

Он умер, как Иисус, вверяя всю свою жизнь Богу и прощая своих гонителей, подчеркнул Папа. Слова Стефана во время казни является призывом к каждому из нас принять с верой из рук Господа всё, что жизнь для нас готовит, будь то доброе или злое:

«Наша жизнь отмечена не только счастливыми обстоятельствами - мы это знаем, - но и трудностями и растерянностью. Но вера в Бога помогает нам принимать трудные времена и видеть в них возможность для роста в вере и построения новых отношений с нашими братьями и сёстрами».

Второе, в чём Стефан подражал Иисусу в высший час мученичества - это прощение. Святой диакон не проклинает своих гонителей, но молится о них, подчеркнул Папа Франциск.

Мы призваны учиться у Стефана прощать, прощать всегда. Это сделать очень нелегко, и мы все об этом знаем, продолжил Папа, однако прощение открывает сердце, помогает лучше понять другого, даёт спокойствие и мир.

Способность к прощению развивается через молитву, которая позволяет нам устремить свои взоры к Иисусу. Стефан смог простить своих убийц, потому что, исполненный Святого Духа, он взирал на небо и лицезрел Бога. Через молитву ему была дана сила принять мученичество. «Мы должны настойчиво молиться Святому Духу, дабы Он излил на нас дар крепости, исцеляющий наши страхи, наши слабости, нашу малость, дабы Он расширил наши сердца, чтобы мы могли всегда прощать!».

«Призовем заступничества Пресвятой Богородицы и Святого Стефана: пусть их молитва помогает нам всегда вверять себя Богу, особенно в трудные времена; пусть их молитва поддерживает нас в решимости быть людьми, способными прощать», - заключил Папа.