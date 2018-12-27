Сообщество святого Эгидия организовало рождественские обеды для 240 тысяч нуждающихся

Более 240 тысяч человек в 77 странах мира собрались за праздничными столами, приняв участие в рождественских обедах, организованных Сообществом святого Эгидия.

Как сообщает Радио Ватикана, начиная с римской базилики Санта-Мария-ин-Трастевере, где в 1982 году был основан этот обычай, собрав пожилых людей, которым в этот радостный день грозило остаться одинокими, сообщество в разных уголках планеты сплотило за праздничными столами бездомных и беженцев, детей улицы и подростков, живущих в тяжелых социальных ситуациях, убогих и престарелых, и т. п.

Как отметил Марко Импальяццо, Глава сообщества святого Эгидия речь идет о людях, где те, кто помогает, смешиваются с получателями помощи, про «большую семью, в которой есть место для всех».

«Нынешнее активное участие свидетельствует о том, что существует возможность дать ответ на культуру опущенных рук и замкнутости, что, как, иногда, кажется, является господствующей, возвращая многим людям надежду на будущее, которое нужно строить вместе», – подчеркнул он.

Во время праздничного обеда, который состоялся в римской базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, трапезу с друзьями Сообщества разделил Апостольский нунций в Италии архиепископ Пауль Черриг, который передал всем приветствие от Папы Римского: «Приношу вам благословение Папы Франциска, который духовно соединяется с вами. Во время этого Рождества он напоминал нам, что имеем того же самого Отца. Следовательно, все мы являемся братьями и сестрами, а потому пусть следующий год будет годом мира», – пожелал он.