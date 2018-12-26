Кустод Святой Земли пожелал, чтобы свет Христа озарил все народы и верующих всех религий

Кустод Святой Земли отец Франческо Паттон обнародовал рождественское послание, тема которого цитирует ангельскую весть вифлеемским пастухам: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость».

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Младенец Иисус и теперь освещает ночь над каждым из нас и над всем человечеством», - пишет отец-францисканец, напоминая об истории рождения Спасителя более двух тысяч лет назад: евангелист Лука описывает ночной Вифлеем, пастухов в поле и ангела, передающего поразительную новость для всего человечества.

К сожалению, отмечает кустод Святой Земли, до сих пор многие люди «живут в окружении тьмы». Это происходит с братьями и сёстрами «в Сирии и Йемене, как и во многих других странах мира»: долгие годы они страдают от «кровавых конфликтов, которые превращают миллионы людей в беженцев, оторванных от своих семей и своей культуры, изгнанных с родины и зачастую не имеющих возможности найти убежище на новых землях».

Над многими людьми, пишет францисканец, нависает «тьма, вызванная экономическим и экологическим кризисами»; внутренний мрак - плод насилия, «неверных решений» или «неспособности принять болезненный жизненный опыт»; тьма греха и «отдаления от Бога». Этот сумрак, говорится в послании, «вскоре превращается в отвержение братьев и сестёр, в отрицание их прав на существование, на человеческое достоинство с первого момента зачатия до последнего вздоха, даруемого Творцом».

Эта тьма нависает над жителями всех частей света, и «она – по крайней мере частично, - живёт внутри каждого из нас», однако Иисус ещё раз приходит в небес, чтобы принести спасение миру. «Пусть свет Вифлеемского Младенца, - пишет кустод Святой Земли, - проникнет в сознание и в жизнь каждого из нас, в наши семьи и общины; пусть свет Христа озарит все народы и верующих всех религий, которые жаждут Его и пытаются Его найти». Эта светлая мудрость должна направлять «совесть национальных и экономических руководителей и помочь им понять, что власть – это забота о самых малых, уязвимых и беззащитных».