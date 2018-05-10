Нерукотворный образ Иисуса Христа (V ст.) из Ватикана - во Львове: верующие желают исцеления и просят мира (фоторепортаж)

Ватикан впервые позволил прикладываться к Нерукотворному образу Иисуса Христа - как исключение для Украины в это трудное время

Верующие желают исцеления и просят мира

Львов превратился в место паломничества верующих со всех уголков страны. 30 января сюда из личного алтаря Папы Римского привезли уникальную реликвию - оригинал Нерукотворного образа Иисуса Христа. Святыня выставлена для публичного почитания в Архикафедральном соборе Святого Юра.

Несколько тысяч верующих из Украины и Польши ежедневно прибывают в собор Святого Юра и выстаивают в очереди по 5 - 8 часов, чтобы почтить одну из древнейших христианских святынь. Люди желают исцеления и просят мира.

Медики бригады №22 станции скорой помощи рассказали, что всей бригадой пришли почтить святыню с верой в то, что исцеление получат все нуждающиеся и прекратятся убийства и увечья людей на востоке. Среди людей - много военных, которые приехали из Тернопольской, Ровенской области, Закарпатья.

Они просят мира, освобождения пленных собратьев и исцеления раненых. Родители детей-инвалидов, надеются на чудотворную святыню, как на последнюю надежду на исцеление. Супруги из Луганска в молитвах к Нерукотворному Образу Иисуса Христа просят „мира своим домам и спасения для тех, кто остался на родной земле”.

Украинцам выпала уникальная возможность - увидеть Божье лицо»

30 января Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав в сослужении с владыками Синода УГКЦ отслужил Вечерню в Кафедральном соборе Святого Юра, после которой был открыт для публичного почитания Нерукотворный образ Иисуса Христа.

Блаженнейший Святослав отметил, что сегодня украинцам выпала уникальная возможность - увидеть Божье лицо».

По его словам, Нерукотворный образ Иисуса Христа Иисуса - уникальная реликвия времен земной жизни Спасителя: «Иисус Христос взял лично в руки этот убрус и прижал к своему лицу. Поэтому он называется нерукотворным. Этим убрусом он исцелил Эфесского царя от проказы. Мы так ищем в эти дни Божье лицо! И видим, что Бог не просто поворачивает к нам свое лицо. Он дает нам его поцеловать», - отметил Блаженнейший Святослав.

По убеждению Главы УГКЦ, это событие является непостижимым Божьим промыслом, «в этой исторической волне сияющее на нас Божье лицо нам открывается».

"Знаком великого благословения и поддержки Божьей является тот факт, что сегодня, впервые за сто лет, с Апостольской столицы, из базилики Святого Петра, прибыл к нам этот Нерукотворный образ Христа. Спасибо сегодня нашему Богу-Отцу за Его любовь к нашему народу и Спасителю - Иисусу Христу, который, сегодня деянием Духа Святого делает свое лицо для нас доступным", - добавил проповедник.

Глава Церкви от имени УГКЦ составил благодарность Святейшему Отцу Франциску за его благословения, чтобы реликвия прибыла в Украину: "Это еще один жест папской поддержки, солидарности и благословения для украинского народа. Вместе с тем, это великий знак надежды".

Также Ватикан впервые позволил прикладываться (целовать) реликвию.

"Это исключение для Украины, чтобы можно было подойти и приложиться. Для Украины в настоящее время это такая вещь, которая наиболее нам нужна, которая бы объединила нас молитвенно. Я хочу, чтобы каждый для себя почувствовал, что может сделать этот святой образ", - отметил администратор Собора Святого Юра о. Роман Кравчик.

Появление святыни в Львове трактуют, как символический акт поддержки Святым Престолом Украины в сложное для нее время и важным знаком надежды

Ответственный за Папскую захристию в Ватикане Павел Бенедик, который лично сопровождал реликвию до Львова, отметил, что Спас Нерукотворный - это древнейшая христианская реликвия, которая хранится в Ватикане (V ст.) и выразил убеждение, что „Спас Нерукотворный принесет в Украину такой нужный всем мир”.

"Учитывая свой возраст образ постоянно находится в закрытом помещении и демонстрируется широкой публике исключительно во время специальных случаев и на короткий период. Восточную Европу реликвия посещает впервые в истории. Мы искренне верим, что Спас Нерукотворный принесет в Украину такой нужный всем мир", - отметил П.Бенедик.

Как рассказал Павел Бенедик, начиная с 1870 года, это второй раз, когда эту реликвию дают для Богопочитания в храме. Это было исключительно для Украины в это трудное время. Эта реликвия является важной тем, что это не рисунок. Ее название - Мандилион Эдесский. Реликвия попала в Рим из Эдессы. В Риме в 1870 году Блаженный Папа Пий IX приказал перевезти ее в Ватикан, поскольку на тот момент итальянский полководец Гарибальди уже нападал на Рим.

Мандилион Эдесский - это старейшее изображение лица Иисуса Христа. Эдесский король в VII в. приказал закрыть и замуровать реликвию, чтобы ее не потерять. Впоследствии во время реставраций эту реликвию нашли.

Нерукотворный образ Иисуса Христа будет находиться во Львове до 15 февраля.

Справка "УНИАН-Религии"

Нерукотворный образ Иисуса Христа - является особой реликвией для христиан. В Церкви он известен также как Спас Нерукотворный, Святой Лик, Изображение из Эдессы или Мандилион, что в переводе означает «убрус».

История Нерукотворного образа окутана многими легендами. Известно несколько версий происхождения этой святыни, из которых наиболее распространены две. Одна из них говорит о праведной женщине Веронике, которая отерла лицо Христа во время крестного пути. Другая указывает на историю исцеления эдесского царя Авгаря ликом Спасителя, изображенного чудесным образом на полотне, которым Христос отер свое лицо.

Сегодня Нерукотворный образ Господень хранится в Папском алтаре Сикстинской капеллы. Ежегодно он выставляется для почитания после Вечерни в 5-е воскресенье Великого поста в базилике Святого апостола Петра, на балконе над монументальной статуей святой Вероники, которая держит в руках платок, на которой отображено Христово лицо.

Перед тем, как отправиться в Украину реликвия «прошла» путем транспортировки через зал Апостольского дворца - Зала Реджиа и известную на весь мир Сикстинскую капеллу, где проходит Конклав - собрание кардиналов для избрания Понтифика. Святыню установили в огромный ящик синего цвета, который под присмотром охраны и священнослужителей вывезли с территории Ватикана.

Условия выставления оригинала Нерукотворного Образа требуют усиленной охраны. В храме верующим строго запрещается фотографировать реликвию, снимать на камеры или любым другим способом фиксировать Нерукотворный Образ. Возле памятки находится круглосуточная вооруженная охрана.

Ксения Нестеренко - для "УНИАН-Религии".

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