Во Львове скауты доставили Вифлеемский огонь в храмы УГКЦ

Епископ-помощник Львовской архиепархии Владимир Груца совершил Архиерейскую Божественную литургию в храме Блаженного Климентия Шептицкого во Львове.

Вместе с владыкой молились львовские пластуны, сообщает информационный ресурс УГКЦ.

Уже традиционно в середине декабря члены организации «Пласт» привозят в Украину вифлеемский огонь мира.

В это воскресенье скауты начали свою ежегодную поездку по храмам Львова, чтобы поделиться светом вифлеемского огня как символом молитвы за мир в Украине в тяжелые времена, которые переживает наша страна.