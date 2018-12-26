Во Львове скауты доставили Вифлеемский огонь в храмы УГКЦ
11:26, 26 декабря 2018Католицизм
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Скауты / news.ugcc.ua
Епископ-помощник Львовской архиепархии Владимир Груца совершил Архиерейскую Божественную литургию в храме Блаженного Климентия Шептицкого во Львове.
Вместе с владыкой молились львовские пластуны, сообщает информационный ресурс УГКЦ.
Уже традиционно в середине декабря члены организации «Пласт» привозят в Украину вифлеемский огонь мира.
В это воскресенье скауты начали свою ежегодную поездку по храмам Львова, чтобы поделиться светом вифлеемского огня как символом молитвы за мир в Украине в тяжелые времена, которые переживает наша страна.
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