Львовская молодежь провела «Римское Рождество» (фото)

Во Львове Римо-католическая парафия святого Иоанна Павла II 24 декабря уже традиционно устроила открытое празднование Рождества по григорианскому календарю.

Празднование состоялось в студенческом городке УКУ, сообщает zaxid.net.

«"Римское Рождество" – это открытое для всех празднование. Мы стремимся пережить его как дома: вносим Вифлеемский огонь, устанавливаем фигурки в вертепе, делимся рождественским хлебом, колядуем. Это домашний сочельник, но в большом кругу людей», – рассказал настоятель храма святого Иоанна Павла II отец Григорий Драус.

К празднику присоединились студенты из африканских стран и Индии, которые учатся во Львове. Они делились собственными национальными рождественскими традициями, пели распространены у них рождественские колядки. Для самых маленьких участников праздника организовали мастер-класс по изготовлению рождественских пряников.