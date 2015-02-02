Папа Франциск 6 июня совершит визит в Сараево
09:40, 02 февраля 2015Католицизм
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Папа римский Франциск объявил в воскресенье, что 6 июня совершит визит в столицу Боснии и Герцеговины — Сараево.
"Прошу вас с этого момента молиться о том, чтобы мой визит воодушевил католиков и внес вклад в укрепление братства, мира, межрелигиозного диалога и дружбы", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
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