Папа Франциск 6 июня совершит визит в Сараево

Папа римский Франциск объявил в воскресенье, что 6 июня совершит визит в столицу Боснии и Герцеговины — Сараево.

"Прошу вас с этого момента молиться о том, чтобы мой визит воодушевил католиков и внес вклад в укрепление братства, мира, межрелигиозного диалога и дружбы", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

РИА Новости