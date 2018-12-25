Папа Римский на Рождество пожелал, чтобы Господь принес "облегчение любимой Украине"

В нынешнем рождественском послании Папа Римский призвал заново открывать дар братства, особенно желая этого тем регионам, которые жаждут мира.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Пусть же Господь, Который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, который уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан. Уверяю свою близость христианским общинам этого региона и молюсь о том, чтобы могли строиться отношения братства и дружбы», – сказал Папа, произнося рождественское послание.

Глава Католической Церкви пожелал возобновить диалог и ступить на путь мира израильтянам и палестинцам, найти братство после этих долгих лет войны «дорогой и растерзанной Сирии». Он выразил надежду, что перемирие, достигнутое благодаря посредничеству международного сообщества в Йемене, принесет облегчение многим детям и населению, истощенному войной и голодом».

Папа направил свою мысль к Африке, «где миллионы беженцев и переселенцев нуждаются в гуманитарной помощи и продовольственной безопасности», пожелал укрепления братских уз, «которые сочетают Корейский полуостров», а Венесуэле – «найти согласие, чтобы все составляющие общества по-братски трудились ради развития страны и поддержки слабых слоев населения».

Он также упомянул народы, которые «подвергаются идеологической, культурной и экономической колонизации» и «братьев и сестер, которые празднуют Рождество Господне в тяжелых ситуациях.