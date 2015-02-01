В Ватикане открывается парикмахерская для бездомных

С понедельника 16 февраля в Ватикане открывается «Парикмахерская Папы Франциска», специально предназначенная для бездомных. Здесь они смогут постричься и побриться, согласно требованиям чистоты и гигиены: такова новая инициатива Апостольского элемозинария и UNITALSI - итальянской ассоциации по перевозке больных в Лурд и международные святилища.

Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Ранее Папа Франциск распорядился соорудить для них душевые рядом с колоннадой на площади Святого Петра.

Папский элемозинарий монс. Конрад Краевски подчеркнул, что «первое, к чему мы стремимся, - это возвратить человеку его достоинство, - человеку, лишённому возможности помыться, человеку, от которого отвернулось общество. Все мы знаем, что бездомный не может зайти в такие общественные места, как, например, столовая или кафе, чтобы воспользоваться услугами: ему всегда откажут».

Говоря о новой инициативе, монс. Краевски отметил: «Разумеется, недостаточно только принять душ и постирать одежду. Нужно также привести в порядок растительность на голове, - в том числе для профилактики заболеваний».

Президент римского отделения UNITALSI Алессандро Пина рассказал, что при душевых будут служить два волонтёра и столько же - в новой «Парикмахерской Папы Франциска». Ещё один доброволец будет собирать пожертвования и средства личной гигиены для бездомных.