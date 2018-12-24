Папа Римский выразил духовную поддержку жертвам вулканического цунами в Индонезии

Папа Римский 23 декабря вознес молитву о жертвах масштабных стихийных бедствий, произошедших в Индонезии 22 декабря.

По последним данным Индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате вулканического цунами 222 человека погибли, 843 получили ранения и 28 пропали без вести, сообщает Радио Ватикана.

"В эти минуты я думаю о населении Индонезии, пострадавшем от сильных стихийных бедствий, которые оставили после себя множество погибших, беженцев и лишившихся крова, став причиной огромного материального ущерба, - сказал Папа. - Я призываю всех присоединиться ко мне в молитве о жертвах и об их близких. Я выражаю духовную поддержку беженцам и всем пострадавшим людям, умоляя Бога облегчить их страдания. Обращаюсь ко всем с призывом, дабы эти братья и сестры не остались без нашей солидарности и без поддержки со стороны международного сообщества".

Извергшийся вулкан Анак Кракатау находится в Зондском проливе между островами Ява и Суматра, соединяющем Индийский океан и Яванское море. Извержение произошло за несколько минут до цунами.