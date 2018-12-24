УГКЦ проведет благотворительное рождественское мероприятие «Просфора с Патриархом»

Оргкомитет ежегодного благотворительного рождественского мероприятия УГКЦ «Просфора с Патриархом» начал реализацию открыток для благотворительных взносов.

Как сообщает информационный ресурс УГКЦ, в рамках «Просфоры» состоится традиционное общение с Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, общее деление просфорой, а также выступление Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины и Заслуженного Прикарпатского ансамбля песни и танца Украины «Верховина». Кроме этого, будет происходить традиционный тихий аукцион.

Вход на «Просфору» - при наличии благотворительных открыток. Как их купить - читайте здесь.

Вырученные средства будут направлены на завершение внутренних отделочных работ в Патриаршем соборе УГКЦ.

Мероприятие состоится 12 января 2019 года в Международном выставочном центре Киева. Благотворительное событие начнется в 17.00.