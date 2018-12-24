Колядке, которая переведена на 300 языков, исполнилось 200 лет

В Ватикане перед шопкой-вертепом и елкой раздавались звуки самой известной в мире колядки «Тихая ночь, святая ночь».

Ее исполняли музыканты и хористы, одетые в традиционные тирольские костюмы, сообщает Радио Ватикана.

Более 600 человек прибыли в Ватикан из Тироля, исторической области Центральной Европы, где 200 лет назад родилась эта колядка. Текст песни написал священник Йозеф Мор в 1816 году. Два года позже австрийский композитор Франц Ксавер Грубер написал к ней музыку.

Впервые колядка была выполнена во время рождественского богослужения 24 декабря 1818 года в храме святого Николая в австрийском городке Оберндорф-бай-Зальцбург.

Епископ Инсбрука Герман Глеттлер, который сопровождал тирольских паломников, в интервью «Vatican News» отметил, что основная идея колядки «Тихая ночь, святая ночь» – это освящение ночи; освящение всего, что отождествляется с темнотой: отчуждение, страхов, ненависти и вражды. Своим рождением Христос освятил ночь.

«И это, – добавил епископ, – не нужно воспринимать только как историческое событие, произошедшее в прошлом, но как такое, что происходит сегодня в человеческом сердце. Именно поэтому эта песня “Тихая ночь, святая ночь” имеет глубокое мистическое значение, потому что она объединяет нас с современностью Бога теперь и здесь».

Песня «Тихая ночь, святая ночь» принадлежит сегодня к мировому наследию ЮНЕСКО и была переведена на 300 языков.

Папа Франциск обратился с приветствием к делегации представителей австрийского парламента, которые также прибыли в Ватикан в рамках празднования 200-летия колядки «Тихая ночь».

«В своей глубокой простоте эта песня помогает нам осознать события Рождественской ночи: Иисус, Спаситель, родившийся в Вифлееме, открывает нам Божественную любовь Отца», – отметил он.