Папа Римский пожелал всем католикам быть святыми, чтобы быть счастливыми

Над Рождеством Иисуса и над связью между радостью и святостью призвал задуматься Папа Римский.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

Папа Римский пожелал всем быть святыми, чтобы быть счастливыми. Но не святыми с образочками, но святыми в нашем теле, то есть с нашим характером, с нашими недостатками, с нашими грехами, однако, готовыми «заразиться» присутствием Иисуса Христа, готовыми Его принять.

«Дорогие братья и сестры, не бойтесь святости. Она является дорогой радости. Всем желаю счастливого Рождества!», – сказал Папа.

«Рождество – это радостный праздник, но часто мы замечаем, что люди, а возможно и мы сами, заняты многими делами и в результате лишены радости, а если и радость, то она очень поверхностная», – отметил он.

Глава Католической Церкви вспомнил слова одного французского писателя (Леона Блоя), который отмечал, что причиной грусти является недостаток святости. А значит, радость тесно связана со святостью жизни человека; в том числе и рождественская радость.