В Львове молились за мир в Украине перед Нерукотворным образом Иисуса Христа

30 января в Львове Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, в сослужении с владыками Синода отслужил вечернюю в архикафедральном соборе Святого Юра, после которой открыл для публичного почитания Нерукотворный образ Иисуса Христа.

В начале богослужения Первоиерарх Церкви отметил, что сегодня Украинская выпала уникальная возможность - «увидеть Божье лицо». По его словам, Нерукотворный образ Иисуса Христа - уникальная реликвия времен земной жизни Спасителя: «Иисус Христос взял лично в руки этот убрус и приложил его к своему лицу, поэтому он называется нерукотворным».

Глава Церкви от имени УГКЦ поблагодарил Святейшего Папу Франциска за Его благословение, чтобы эта реликвия прибыла в Украину: «Это еще один жест папской поддержки, солидарности и благословение для нашего народа. Вместе с тем, это и большой знак надежды».

Он также призвал тех, кто приходит поклониться образу, «помолимся за тех, кто пострадал и остался без дома, за раненых и тех, кто в плену, кто умирает от голода и холода, потому что им не дано сегодня той ласки, которую сегодня мы с вами имеем в этом храме. Призываю всю нашу Церковь к неустанной молитве за Украину!», - закончил Первоиерарх УГКЦ.

Нерукотворный образ Иисуса Христа будет находиться в соборе Святого Юра в течение двух недель (30 января - 15 февраля).

Департамент информации УГКЦ