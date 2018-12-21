Папа Римский призвал детей на Рождество быть "проводниками доброты"

Папа Римский 20 декабря принял на частной аудиенции в ватиканском Зале консистории юных делегатов движения «Католическое действие» из итальянских епархий.

Папа призвал гостей передавать «прекрасную весть, послание о спасении сверстникам и взрослым», сообщает Радио Ватикана.

По словам Епископа Рима, это - послание любви: «Все мы любимы Господом». «Такова настоящая, великая, добрая весть, которую Бог принёс миру с пришествием Своего Сына Иисуса».

Папа призвал детей из «Католического действия» быть проводниками доброты:

«Дорогие дети, на Рождество Иисус хочет ещё раз родиться в вас, в ваших сердцах, чтобы подарить истинную радость, которую никто не сможет у вас отнять. С вашей стороны предлагайте эту радость другим детям, живущим в страданиях и трудностях, особенно самым одиноким и тем, к кому, возможно, плохо относятся. Будьте для всех великодушными руслами доброты и гостеприимства, чтобы построить более братский, более солидарный, более христианский мир», - сказал он.

Глава РКЦ призвал юных итальянцев молиться о священниках и мирянах, которые «с большой любовью заботятся» об их человеческом и христианском воспитании:

«Молитесь о них, дабы они всегда имели мудрость и терпение для хорошего исполнения служения».

В конце встречи Папа поблагодарил детей за подарки, принесённые в Службу Папских милостей, – продукты и средства гигиены. По его словам, они принесут большую пользу многим бедным людям.