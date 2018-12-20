Папа Римский рассказал, какой подарок угоден Богу на Рождество

На Рождество мы должны быть готовы к сюрпризам Бога.

Об этом сказал Папа Римский 19 декабря, за шесть дней до Рождества Христова, сообщает Радио Ватикана.

«Ёлки, украшения и огни повсюду напоминают, что и в этом году будет праздник. Рекламные кампании приглашают обмениваться все новыми и новыми подарками, устраивая друг другу сюрпризы. Но я спрашиваю: такой ли праздник угоден Богу? Какого Рождества хотел бы Он, каких подарков и каких сюрпризов?», - сказал Папа Римский.

Рассуждая о сюрпризах, Папа отметил, что «первое Рождество в истории было наполнено сюрпризами». Сначала ангел является Деве Марии и полностью меняет ее жизнь: дева становится матерью. Иосиф же становится отцом, не рождая сына. Все эти события происходят в самый неподходящий момент, то есть когда Мария была обручена Иосифу и они не могли, согласно Закону, жить вместе. Перед лицом скандала здравый смысл побуждал Иосифа отречься от Марии, однако он поступает неожиданно: чтобы не навредить Марии, он решает отпустить ее тайно, даже с риском для собственной репутации. И вот еще один сюрприз: Бог изменяет все планы и просит Иосифа принять Марию.

«Рождество приносит неожиданные перемены. Если мы хотим по-настоящему пережить Рождество, нам нужно открыть сердце и быть готовыми к сюрпризам, то есть к неожиданной перемене в жизни».

«В рождественскую ночь – сказал далее Папа – происходит самое большое чудо: Всевышний становится малым дитём. Слово Божье – это ребенок, неспособный произнести ни слова. Спасителя встречают не власть имущие и не иностранные послы, а простые пастухи. Кто бы мог подумать, что Рождество будет именно таким?».

«Отмечать Рождество означает принимать на земле небесные сюрпризы, - подчеркнул Папа. – Рождество открывает новую эру, в которой жизнь не планируют, а отдают, в которой живут уже не для себя, не согласно своим вкусам, но для Бога».