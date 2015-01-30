Из Ватикана во Львов прибыл оригинал Нерукотворного образа Иисуса Христа

Во Львове, в соборе Святого Юра, с 30 января по 15 февраля выставлена для почитания уникальная реликвия - оригинал Нерукотворного образа Иисуса Христа. Об этом сообщается на странице Фейсбук Посольства Украины при Святом Престоле (Ватикан).

Святыня прибыла во Львов 30 января. В этот же день в 18.00 глава УГКЦ Блаженнейший Святослав совершит богослужение, после которого будет открыт доступ к публичному почитанию нерукотворного образа.

По словам помощника Понтифика, Апостольского Казначея Храма Павела Бенедика, который лично сопровождал реликвию во Львов, Спас Нерукотворный - это древнейшая христианская реликвия, которая хранится в Ватикане (V ст.).

«Учитывая свой возраст образ постоянно находится в закрытом помещении и демонстрируется широкой публике исключительно во время специальных мероприятий и на короткий период. Восточную Европу реликвия посещает впервые в истории. Мы искренне верим, что Спас Нерукотворный принесет в Украину такой нужный всем мир», - сказал П.Бенедик.

Реликвия, перед тем как отправиться в направлении Украины и покинуть территорию Ватикана, «прошла» путем транспортировки через зал Апостольского дворца - Зала Реджиа и известную на весь мир Сикстинскую капеллу, где проходит Конклав - собрание кардиналов для избрания Понтифика.