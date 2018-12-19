Папа Римский напомнил католикам, каким был святой Иосиф Обручник

Проповедуя во время Святой мессы в часовне «Дома Святой Марты», Папа Римский обратил внимание на фигуру святого Иосифа.

Человек, умеющий молча сопровождать Иисуса, и человек мечты – такими словами он описал святого Иосифа Обручника, сообщает Радио Ватикана.

По словам Папы, Священное Писание описывает святого Иосифа как «справедливого мужчину, который придерживался закона, покорного рабочего, который любил Марию». Когда Иосиф узнал, что Мария ждет ребенка, решил отойти, но потом Бог являет ему его миссию и, таким образом, Иосиф берет на себя ответственность и молча сопровождает рост Сына Божиего, дает ему расти. Проповедник обратил внимание именно на эту характеристику святого Иосифа, который умел «позволять расти». «По своей природе, – объяснил Папа, – мы всегда хотим вмешиваться в жизнь других: “А почему он делает это?”, “Почему именно так?”. И начинаем сплетничать. Зато, святой Иосиф оберегает, помогает, но молча».

Папа добавил, что хорошие родители умеют ждать и сразу не ругают ребенка за ошибку. Нужно уметь ждать перед тем, как сказать слова, побуждающие расти. Ждать молча, подобно тому, как Бог поступает со Своими детьми.

Он отметил, что святой Иосиф был конкретным, но, одновременно, имел большое сердце, он не был «мечтателем», но «человеком мечты». Именно мечты, по словам Папы, является привилегированным местом для того, чтобы искать правду. Он призвал не терять способности мечтать, способности с доверием смотреть в завтра, несмотря на трудности.