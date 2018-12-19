Католические епископы всех стран встретятся с жертвами сексуального насилия

Католические епископы всех стран встретятся с жертвами злоупотреблений.

Встреча состоится с 21 по 24 февраля 2019 года, говорится в официальном пресс-релизе Ватиканского зала печати, сообщает Радио Ватикана.

«Первым шагом - говорится в послании, - должно быть признание правды о том, что произошло». «По этой причине мы призываем всех президентов епископских конференций связаться и встретиться с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства» в своих странах ещё до встречи в Риме, «чтобы действительно понять перенесённые ими страдания».

Эти личные встречи, подчёркивает оргкомитет, послужат конкретной гарантией того, что «жертвы займут центральное место в сознании всех участников февральской встречи». Совещание должно проникнуться духом «солидарности, смирения и покаяния», дабы идти вперёд «в преодолении кризиса злоупотреблений».

В послании звучит благодарность участникам от имени Папы Франциска за их поддержку в подготовке встречи.

К письму прилагается также опросник с информацией для надлежащей подготовки встречи. По словам директора Зала печати Святейшего Престола Грега Бёрка, главными темами совещания в Ватикане станут «ответственность, подотчётность и прозрачность».