Папа Римский напомнил, что Католицизм выступает против смертной казни

Папа Римский 17 декабря принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию Международной комиссии против смертной казни и поблагодарил гостей за проделанную работу по всеобщей отмене этой жестокой формы наказания.

В тексте обращения на испанском языке Папа заявляет, что каждая жизнь священна, поэтому следует защищать достоинство каждого человека без исключений, сообщает Радио Ватикана.

Катехизис Католической Церкви отвергает это наказание: оно противоречит самому Евангелию, поскольку предполагает уничтожение жизни, которая всегда священна в глазах Создателя; лишь Бог является истинным судьёй.

В прошлые века применение смертной казни иногда представлялось логическим и справедливым следствием, и даже в Папском государстве прибегали к этой бесчеловечной форме наказания, игнорируя верховенство милосердия над справедливостью. Вот почему новая формулировка катехизиса, отмечает Папа Франциск, также подразумевает принятие ответственности за прошлое и признание того, что такая форма наказания была следствием менталитета эпохи, - более юридического, чем христианского, который возводил в ранг сакральности законы, лишённые человечности и милосердия.

Папа выражает надежду, что все государства смогут ввести мораторий и отменить эту жестокую форму наказания, несмотря на сложные политические процессы. В то же время Епископ Рима вновь обращает внимание на внесудебные, незамедлительные или необоснованные казни, которые, к сожалению, являются повторяющимся феноменом. В тексте затрагивается также вопрос самообороны: в любом случае она должна быть пропорциональной.