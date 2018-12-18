В Ватикане презентовали Послание Папы Римского на 52-й Всемирный день мира

В ватиканском пресс-центре сегодня состоялась презентация Послания Папы Римского на 52-й Всемирный день мира, который будет отмечаться в первый день нового, 2019 года, на тему «Хорошая политика служит миру».

Как сообщает Радио Ватикана, Всемирный день мира 1967 года основал святой Папа Павел VI. Послание представили кардинал Петер Турксон, Префект ватиканской Дикастерии служение целостному развитию человека и Секретарь Дикастерии, монсеньор Бруно Мари Дуффе.

Кардинал Турксон начал свое выступление молитвенным пожеланием Папы: «Мир дому сему!», которым он приветствует мир в первый день Нового года, коротко объясняя содержание обращения, что подчеркивает необходимость хорошей политики.

Папа Римский цитирует слова своих предшественников, святого Папы Павла VI и Папы Бенедикта ХVI, которые отмечали ответственность политической деятельности на всех уровнях, которая должна черпать вдохновение и поддерживаться милосердной любовью.

Папа говорит о человеческих добродетелях в политике, что служит миру, не обходя при этом недостатков, в частности коррупции, и подчеркивая, что хорошая политика поддерживает участие молодежи и доверие к другим, указывая, что каждый можем вложить свой камень в строительство общего дома.