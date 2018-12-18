Будущих католических священников будут обучать защите имущества, имеющего культурную ценность

Папский Совет по делам культуры, пригласив делегатов от епископских конференций, утвердил документ «Передача и новое церковное использование храмов. Направляющие», который это ватиканское ведомство обнародовало в понедельник.

Как сообщает Радио Ватикана, в документе речь идет об обучении будущих священников защите имущества, имеющего культурную ценность, инвентаризации и каталогизации такого имущества, привлечение общества к проектам относительно нового назначения отчужденных храмов, диалог с общественными институтами, первенство общественных, культурных и благотворительных целей, исключение коммерческого использования, надлежащее обращение с мощами из алтаря, которые должны быть установлены в другие престолы ли соответственно храниться.

Документ состоит из 5 разделов и 11 заключительных рекомендаций.

«Более половины храмов в центре Рима не используется, но мы никогда не сможем превратить их в музей или что-то другое, потому что они являются символом для города и для всего мира», – сказал Президент Папского Совета по вопросам культуры кардинал Равази, отмечая, что хоть сакральность святыня может пасть, но это никогда не умаляется ее «символическая функция духовного и художественного места», так это наследие сохраняется таким, какое есть, даже если уже не используется для культа.

Зато, в случае зданий, которые не являются носителями таких символических качеств, «десакрализация является легитимной», одновременно, «никогда не является допустимой профанация». Поэтому не должно вызывать соблазн, когда эти помещения передаются для несакрального использования, которое, однако, не должно быть диссонирующим с начальной действительностью храма. Речь идет о музеях, библиотеках, культурных центрах, архивах или даже заведениях социального служения.

Рекомендации также предлагают предписания по сохранению сакральных вещей, которые в упомянутых случаях должны быть переданы к другим церквям или храниться в музее. В то же время, алтарь никогда не теряет своего посвящения, так что если не может быть перенесен в другую церковь, его следует уничтожить. Важной предпосылкой надлежащего сохранения этого наследия является инвентаризация и каталогизация соответствующего имущества, которое имеет культурную и историческую ценность.