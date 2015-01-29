Папа Римский Франциск внес изменения в традиционную церемонию вручения паллиумов

Папа Римский Франциск внес изменения в порядок проведения церемонии вручения паллиумов. Теперь каждый новоназначенный митрополит-архиепископ должен получать паллиум в ходе церемонии в своей собственной митрополии, а не на церемонии, которая ранее традиционно проводилась в ватиканской базилике каждый год в день праздника св. первоверховных апостолов Петра и Павла. Соответственно вручение паллиума будет осуществлять уже не сам Папа Римский, а апостольский нунций, представляющий Папу в данной стране. Об это сообщило издание Vatican Insider.

Монсеньор Гуидо Марини, магистр литургических церемоний Святого Престола, объяснил в письме новым архиепископам, что Папа Франциск думает, что новая церемония «значительно предпочтительнее, так как предусматривает участие местной церкви». Местная церемония, выдвигая на первый план роль архиепископа-митрополита, а не Папу Римского, также поможет укрепить понимание соборности в управлении «универсальной Церковью», считает Папа Франциск.

Паллиум - белая шерстяная лента, которую одевают на плечи, вокруг шеи возглавляющие митрополии архиепископы Католической Церкви, облачаясь в литургические одежды (аналог архиерейского омофора в православной традиции). Паллиум символизирует союз между тем или иным архиепископом и епископом Рима. В течение многих столетий каждый новый архиепископ Католической Церкви получал паллиум непосредственно от папы Римского во время Мессы в соборе св. Петра в Риме, совершаемой 29 июня, в день престольного праздника базилики и всей Римской Церкви.

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