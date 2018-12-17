Папа Римский отмечает 82-й день рождения

Папа Римский отмечает день рождения.

Римскому первосвященнику исполнилось в понедельник 82 года, сообщает "Благовест-Инфо".

Первыми понтифика поздравили дети из благотворительного детского диспансера, открытого при содействии Ватикана более 90 лет назад. Дети пришли к Папе на аудиенцию накануне дня рождения и преподнесли ему большой именинный торт с надписью: «Поздравления Папе Франциску». Торт был украшен символами новогодних праздников - фигурками елок и снеговиков.

Избранный в 2013 году понтифик продолжает жить в ватиканской гостинице «Дом Святой Марфы», используя апартаменты в Апостольском дворце как рабочий кабинет. Переехав из Аргентины в Ватикан, Франциск не изменил многим привычкам «простого священника». Он ежедневно начинает свой день в 4.45 утра и, по его собственному признанию, часто произносит «Молитву хорошего настроения».

Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе в семье эмигрантов из Италии и являлся младшим из пяти детей. В 21 год он вступил в орден иезуитов. Несмотря на учебу в семинарии, молодой человек не сразу понял, что его призвание служба Богу. У него даже была девушка.

266-й Папа Римский, избранный 13 марта 2013 года после отречения Бенедикта XVI, уже вошел в историю как первый. Он первый понтифик-латиноамериканец («с конца света», по собственному определению), первый папа-иезуит, первый Франциск. Хорхе Марио Бергольо взял себе имя святого монаха-бессребреника, основателя ордена францисканцев (1182-1226). До него ни один из понтификов не выбирал себе такое имя.