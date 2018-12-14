Папа Римский сказал, какие задачи сейчас стоят перед журналистами

Папа Римский указал на три главные задачи, которые сегодня стоят перед журналистами, принимая в Ватикане руководителей, работников, сотрудников и друзей итальянской католической телерадиокомпании «Telepace».

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«...Средства коммуникации является Божиим даром: они привели к расширению горизонтов многих людей. Это является Божиим даром, а также большой ответственностью», – подчеркнул Папа.

По словам Папы, принимая во внимание тесное долголетнее сотрудничество «Telepace» со Святым Престолом, совместное празднование 40-летнего юбилея является возможностью призадуматься и восстановить обязательства, которые были приняты 40 лет назад. А для этого, как подчеркнул он, следует обратить внимание на три вещи.

Он призвал присутствующих быть «антеннами духовности». Символизм антенны являются хорошим и очень красноречивым: передавать и принимать сигнал. Отсюда и задача для каждого, кто трудится в этой телерадиокомпании: уметь распознавать во всем, что случается, духовные знаки милосердной любви Небесного Отца.

«Чтобы в вашей профессии вы могли быть “живыми каналами” духовности направленными Богом и всех ваших радиослушателей и телезрителей, в частности, убогих, последних, отвергнутых», – пожелал Папа.

Второе задание, на которое обратил внимание присутствующих Папа Франциск – это воспитание молодежи в школе Евангелия.

Третьим заданием, на которое Папа Римский обратил внимание присутствующих, «быть рассказчиками, которые не впадают в сплетничество». Он подчеркнул, что коммуникация – это не только передача новостей, а готовность, взаимное обогащение, отношения. К сожалению, остается очень распространенной форма коммуникации, которая не является внимательной к другому человеку, а лишь сплетничеством, что является чрезвычайно вредным для человечества и способным «убивать» человека.

Итак, по убеждению Епископа Рима, следует ответственно коммуницировать, помня о том, сколько зла можно причинить языком, сплетнями, очернением. Поэтому, необходимо пропагандировать «журналистику мира», журналистику «от людей для людей», что пребывает на служении другим, в частности тем, кто не имеют голоса; журналистику, которая пытается указать альтернативные решения относительно эскалации шума и вербального насилия.