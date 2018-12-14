Папа Римский призвал католиков с осторожностью относиться к явлениям Богородицы

В почитании явлений Богоматери часто встречаются «преувеличения», вследствие чего Церковь проявляла и проявляет особую осторожность в этом вопросе.

Об этом сказал Папа Римский в интервью итальянскому каналу «TV2000», сообщает «Благовест-Инфо».

Христианская вера основана на Евангелиях, Откровении и Предании, а отнюдь не на различных «явлениях», подчеркнул глава Католической Церкви. Понтифик призвал верующих с осторожностью относиться к санктуариям, в которых пытаются превратить Деву Марию в некую «героиню», забывая при этом о ее Сыне. Если верующие начинают созерцать только перст Марии, указывающий на Христа, а не самого Христа, это свидетельствует о том, что «в этом явлении что-то не так», отметил Папа.

В качестве примера той осторожности, которую Церковь проявляет по отношению к «явлениям Девы Марии», Папа привел ситуацию вокруг событий в Меджугорье (Босния и Герцеговина). Хотя информация о продолжающихся явлениях Богоматери в этом месте появилась еще в 1981 году, Ватикан ни разу официально не подтвердил их истинность. Сегодня католики могут совершать в Меджугорье только частные паломничества.