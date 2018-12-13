Папа Римский посетит Болгарию и Македонию в мае следующего года
17:25, 13 декабря 2018Католицизм
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Папа поднимается на борт самолета / vaticannews.va
Папа Римский вновь посетит Балканский полуостров.
Об этом сообщает Радио Ватикана.
«Принимая приглашение соответствующего высшего руководства обеих Республик и Католической Церкви, Его Святейшество Папа Франциск совершит Апостольскую поездку в Болгарии, которая продлится от 5 до 7 мая 2019 года, охватив города Софию и Раковский, и в Бывшую Югославскую Республику Македония 7 мая 2019 года, посещая Скопье», – сообщил директор Ватиканского пресс-центра Грег Берк.
Папа в третий раз возвращается в регион, после того как в сентябре 2014 года посетил Тирану, столицу Албании, и в апреле 2015 года – Сараево, столицу Боснии и Герцеговины. Болгарию в 2002 году посещал святой Иоанн Павел II, зато в Македонии Преемник святого Петра прибывает впервые.
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