Папа Римский посетит Болгарию и Македонию в мае следующего года

Папа Римский вновь посетит Балканский полуостров.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Принимая приглашение соответствующего высшего руководства обеих Республик и Католической Церкви, Его Святейшество Папа Франциск совершит Апостольскую поездку в Болгарии, которая продлится от 5 до 7 мая 2019 года, охватив города Софию и Раковский, и в Бывшую Югославскую Республику Македония 7 мая 2019 года, посещая Скопье», – сообщил директор Ватиканского пресс-центра Грег Берк.

Папа в третий раз возвращается в регион, после того как в сентябре 2014 года посетил Тирану, столицу Албании, и в апреле 2015 года – Сараево, столицу Боснии и Герцеговины. Болгарию в 2002 году посещал святой Иоанн Павел II, зато в Македонии Преемник святого Петра прибывает впервые.