В Италии упразднят около 30 католических епархий

Ватикан планирует сократить число диоцезов на территории Италии. Из 226 католических епархий около 30 будут упразднены. Сокращение коснется тех диоцезов, в которых проживает меньше 100 тыс., пишет religion.ORF.at.

Предложение поступило от Итальянской епископской конференции. Сейчас оно находится на рассмотрении в ватиканской Конгрегации по делам епископов. Пресс-секретарь Итальянской епископской конференции подтвердил информацию о сокращении епархий.

В настоящее время 58 миллионов итальянских католиков проживают на территории 226 епархий. Точное число диоцезов, которые подлежат ликвидации пока не опубликовано.

Папа Франциск в мае 2013 г. призвал епископскую конференцию разработать план упрощения структуры Католической Церкви в Италии.

В конкордате между Италией и Святым Престолом от 1984 г. прописано сокращение на 113 епархий.

Седмица.Ru