Папа Римский призвал католиков подражать Богородице

Папа Римский призвал католиков в разных обстоятельствах жизни подражать Матери Христа.

Уже пятый год подряд он воздаёт дань почитания святой покровительнице Америки литургическим празднованием в соборе Ватикана, сообщает Vaticannews.va.

"В школе Марии, - подчеркнул Папа, - мы осознаём, что её жизнь никак не была отмечена желанием главенства, но она сама предоставляла первые места другим. Пресвятая Богородица дарует людям мужество, учит говорить и побуждает жить с мужеством веры и надежды, как это было в истории индейца Хуана Диего. Своим материнским сердцем Богородица хочет восстановить достоинство всех, кто по разным причинам и обстоятельствам обречён на забвение".

"...Мы понимаем, что исполнители главных ролей не нуждаются в унижении других, дискредитации, издевательстве и показной силе, чтобы почувствовать свою значимость: подлинный лидер возносит достоинство отверженных и делает это силой всемогущей Божьей любви. На нашем жизненном пути Пресвятая Дева является «наставницей Евангелия»", - подчеркнул в конце проповеди Папа Римский.