В Литве в храме УГКЦ открылись две выставки украинских фотографов

В Вильнюсе (Литва) 11 декабря состоялась молитва об Украине.

В этот день были представлены две фотовыставки: «Мир, который мы защищаем» авторства ряда украинских фотокорреспондентов и «Вера в условиях боевых действий» авторства бывшего капеллана брата Роберта Ленива, монаха церкви Пресвятой Троицы, подготовленная при содействии Посольства Украины в Литовской Республике, сообщает osbm.in.ua.

К собравшимся с приветственным словом обратились Посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский и атташе по вопросам обороны Посольства Украины в Литовской Республике полковник Александр Коберский.

Также в мероприятии приняли участие первый руководитель Парламента независимой Литвы Витаутас Ладсбергис, высокопоставленные чиновники Министерства обороны ЛР, члены Европарламента от Литвы, депутаты Сеймасу ЛР, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в ЛР, актив украинской общины г. Вильнюса и Каунаса, литовские волонтеры, военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО и сейчас проходят реабилитацию в медицинских учреждениях Литвы, и офицеры Вооруженных сил Украины, обучающихся в образовательных учреждениях Литовской Республики.